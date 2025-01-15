Джордж Расселл попал в первую “аварию” в 2025-м

Гонщик Mercedes Джордж Расселл поделился в социальных сетях фотографией своей первой «аварии» в 2025 году.

Британский гонщик отрабатывал гоночное мастерство на ледовой трассе, проложенной на льду озера Арвидсяур в Швеции, за рулём серийного Mercedes, и в одном из поворотов не справился с управлением, вылетев в снежный бруствер.

Джордж не пострадал и пошутил по поводу произошедшего: «Я не мог дождаться следующего месяца, чтобы вернуться за руль! Это место не перестаёт меня удивлять! Здорово кататься по замёрзшим озёрам в Швеции. В конце концов, границы созданы для того, чтобы их нарушать!»

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