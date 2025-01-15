Australian Open. Музетти и Шаповалов поспорят за место в третьем круге, Де Минор сыграет против дебютанта “мэйджора”

Итоги матчей третьего игрового дня в мужской сетке турнира в Австралии



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Маркос Гирон (США) – Янник Ганфманн (Германия) 2:6, 7:5, 6:1, 7:5

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Флавио Коболли (Италия, 32) 6:7(8), 6:3, 7:5, 6:1

Карен Хачанов (-, 19) – Адриан Маннарино (Франция) 7:6(5), 6:3, 6:3

Франсиско Серундоло (Аргентина, 31) – Александр Бублик (Казахстан) 7:6(1), 6:3, 6:2

Тристан Бойер (США, Q) – Федерико Кория (Аргентина) 6:3, 6:7(3), 4:6, 7:5, 6:1

Алекс де Минор (Австралия, 8) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) 6:1, 7:5, 6:4

Кристиан Гарин (Чили, Q) – Борна Чорич (Хорватия) 7:5, 6:1, 6:2

Пабло Карреньо Буста (Испания, PR) – Камил Майхжак (Польша, Q) 6:4, 6:4, 6:3

Денис Шаповалов (Канада) – Роберто Баутиста Агут (Испания) 3:6, 6:4, 6:4, 7:6(8)

Лоренцо Музетти (Италия, 16) – Маттео Арнальди (Италия) 7:6(4), 4:6, 7:6(5), 6:3

Жуан Фонсека (Бразилия, Q) – Андрей Рублёв (-, 9) 7:6(1), 6:3, 7:6(5)

Лоренцо Сонего (Италия) – Стэн Вавринка (Швейцария, WC) 6:4, 5:7, 7:5, 7:5

Корентен Муте (Франция) – Алексей Попырин (Австралия, 25) 4:6, 6:3, 6:4, 6:4

Митчелл Крюгер (США, Q) – Ринки Хиджката (Австралия) 6:4, 6:4, 6:3

Маркос Гирон впервые за шесть лет выступлений в Мельбурне сумел одержать победу. До сегодня Australian Open был единственным “мэйджором”, на котором американцу не удалось выиграть ни одного матча. Дальше Гирон встретится с Томасом Мартином Этчеверри.

Тристан Бойер сыграл свой дебютный матч основной сетке турнира Grand Slam. Американский теннисист выиграл уже девятый матч подряд. Предыдущий сезон он завершил титулом на “челленджере” в Монтевидео. В следующем круге Бойер сыграет против восьмого номера рейтинга Алекса де Минора.

Денис Шаповалов и Лоренцо Музетти во второй раз сыграют друг против друга. В прошлом году итальянец победил представителя Канады на “Мастерсе” в Индиан-Уэллс. Также Музетти попробует впервые выйти в третий круг на Australian Open.

Митчелл Крюгер играет в основной сетке турнира в Мельбурне впервые с 2019 года, когда также стартовал здесь с квалификации. Тогда американец дебютировал в основе соревнований и проиграл в первом круге.

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Фото: Getty Images.

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