Ченнай. Ваншельбойм и Джавакян проиграли лидерам посева в своих одиночных матчах

Украинские теннисисты выбыли из борьбы на “челленджере” в Индии



Ченнай, Индия • 27 января – 2 февраля • хард • $160,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Эрик Ваншельбойм (№501 АТР) в первом круге основной сетки потерпел поражение в матче против лидера посева – британца Билли Гарриса (№129 АТР) со счётом 5:7, 2:6.

Юрий Джавакян (№506 АТР) на старте основной сетки проиграл второму сеяной Ллойду Харрису из ЮАР (№144 АТР) в трёх сетах – 3:6, 7:5, 0:6.Во втором сете украинец совершил камбэк, уступая 1:4, и отыграл два матчбола

Напомним, что Ваншельбойм и Джавакян пробились в основу через квалификацию.

В основной сетке турнира в Ченнае также сыграет Александр Овчаренко (№311 АТР). В первом круге его соперником будет венгр Жомбор Пирош (№214 АТР).

btu.org.ua