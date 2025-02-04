Нико Росберг: Мои дети болеют за Льюиса!

Будучи напарниками по команде Mercedes, Нико Росберг и Льюис Хэмилтон вели жёсткую борьбу друг с другом, которая иногда приводила к столкновениям. Вражда осталась в прошлом, сейчас Нико и Льюис общаются, а дети Нико даже болеют за семикратного чемпиона мира.

«Это правда, что дочери болеют за Льюиса, и это большая проблема! – пошутил Нико в эфире NDR Talkshow. – Он обычно дарит им Барби на Рождество.

На самом деле, это очень здорово. Раньше у нас с ним было что-то вроде вражды, а сейчас каждое Рождество у обеих дочерей под дверью стоят огромные коробки с подарками. В дом Льюису лучше не заходить, но подаркам мы всегда рады».

Источник