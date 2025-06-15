Хаджар: Команда сказала мне, что Карлос прервал попытку

Айзек Хаджар показал девятое время в квалификации Гран При Канады, но потеряет три места на старте за блокировку Карлоса Сайнса. Его напарник по Racing Bulls Лиам Лоусон квалифицировался девятнадцатым и объяснил это тем, что не смог заставить работать самый мягкий состав шин С6.

Айзек Хаджар (9-й): «Квалификация получилась непростой. Машину было сложно пилотировать, мне перед каждым поворотом приходилось гадать, как она себя поведёт, поэтому уверенности не было. Тем не менее, я неплохо справился с работой – если в наш плохой день мы показываем девятое время, то это хороший признак. Но, как я сказал, я не чувствовал себя комфортно за рулём.

Ситуация с Карлосом? Всё очень просто. Команда мне сказала, что он прервал попытку, а так как я готовился к своему быстрому кругу, то не стал уступать ему трассу. Мы все привыкли к таким сценариям, но каким-то образом Карлос оказался на быстром круге. Произошло недопонимание, но я уже ничего не мог сделать. Я приношу ему извинения».

Лиам Лоусон (19-й): «Я изо всех сил старался заставить шины работать на первом круге, и для этого на круге выезда из боксов пытался вывести их в рабочий диапазон. Это оказалось сложно сделать – мне так и не удалось добиться от них повышения сцепления с трассой. Честно говоря, я чувствовал себя вполне комфортно за рулём, но в квалификации впервые состав С6 не заработал. По крайней мере, на моей машине.

Учитывая стартовую позицию, гонка будет сложной. Мне придётся предпринять что-то особенное».

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