Хертогенбос. Мертенс отыграла 11-й матчболов “нейтральной” Александровой и сыграет против Русе в финале

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA 250 в Нидерландах



Хертогенбос, Нидерланды • 9-15 июня • трава • $275,094

Действующая чемпионка: Людмила Самсонова (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) – Элизабетта Коччаретто (Италия) 2:6, 6:4, 6:3

Элизе Мертенс (Бельгия, 3) – Екатерина Александрова (-, 2) 2:6, 7:6(7), 6:4

Елена-Габриэла Русе выиграла шестой матч подряд в Хертогенбосе и впервые проиграла здесь сет. Румынская теннисистка четвертый раз в карьере вышла в финал турнира WTA и впервые на траве. Русе выиграла только один титул WTA – в 2021 году в Гамбурге.

Элизе Мертенс во втором сете отыграла 11 матчболов соперницы – по пять на своей подаче в десятом и двенадцатом геймах, а также один на тай-брейке. Бельгийка сыграет третий финал в текущем сезоне и в целом 16-й за время выступлений в Туре. В своем первом финале на траве она будет бороться за десятый титул в карьере.

Мертенс выиграла во всех трех предыдущих противостояниях с Русе. В последний раз они встречались в 2023 году в Монтеррее.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua