Какими были предыдущие 300 серий плей-офф НХЛ, в которых счет был 2:2?

После четырех сыгранных матчей в серии «Эдмонтон Ойлерз» – «Флорида Пантерс» счет равный (2:2). Сегодня ночью (в 3:00 по киевскому времени) команды сыграют пятый поединок.
В 301-й раз в серии плей-офф Кубка Стэнли счет равный после четырех сыгранных матчей (2:2). В предыдущих 300 случаях победитель пятой игры в 79% случаев выигрывал серию (238–62).
Если брать во внимание только финальные серии Кубка Стэнли, то только 7 команд, которые после четырех матчей играли вничью 2:2, а в пятом проиграли, сумели выиграть титул:
Счет 2:2 после четырех сыгранных матчей финала Кубка Стэнли зафиксирован в 27-й раз и впервые с 2019 года.
Коннор МакДэвид имеет в своем активе 149 набранных очков в плей-офф после 94 сыгранных матчей. Только два игрока в истории НХЛ набирали 150 очков менее чем за 100 матчей: