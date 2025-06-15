Какими были предыдущие 300 серий плей-офф НХЛ, в которых счет был 2:2?

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После четырех сыгранных матчей в серии «Эдмонтон Ойлерз» – «Флорида Пантерс» счет равный (2:2). Сегодня ночью (в 3:00 по киевскому времени) команды сыграют пятый поединок.

В 301-й раз в серии плей-офф Кубка Стэнли счет равный после четырех сыгранных матчей (2:2). В предыдущих 300 случаях победитель пятой игры в 79% случаев выигрывал серию (238–62).

Если брать во внимание только финальные серии Кубка Стэнли, то только 7 команд, которые после четырех матчей играли вничью 2:2, а в пятом проиграли, сумели выиграть титул:

1950 – «Детройт Ред Уингз» против «Нью-Йорк Рейнджерс»

1964 – «Торонто Мейпл Лифс» против «Детройт Ред Уингз»

1971 – «Монреаль Канадиенс» против «Чикаго Блэк Хокс»

2001 – «Колорадо Эвеленч» против «Нью-Джерси Девилз»

2004 – «Тампа-Бэй Лайтнинг» против «Калгари Флэймз»

2009 – «Питтсбург Пингвинз» против «Детройт Ред Уингз»

2011 – «Бостон Брюинз» против «Ванкувер Кэнакс»

Счет 2:2 после четырех сыгранных матчей финала Кубка Стэнли зафиксирован в 27-й раз и впервые с 2019 года.

Коннор МакДэвид имеет в своем активе 149 набранных очков в плей-офф после 94 сыгранных матчей. Только два игрока в истории НХЛ набирали 150 очков менее чем за 100 матчей:

68 – Уэйн Гретцки

86 – Марио Лемье

sport.ua