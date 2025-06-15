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Футбол

Далее без них. Три сборные вылетели из Евро U-21

Далее без них. Три сборные вылетели из Евро U-21

    • Определились три сборные, вылетевшие из Евро U-21.

    В группе А шансы на проход далее потеряли Словакия U-21 и Румыния U-21. Обе команды проиграли Испании и Италии и не набрали очков в двух турах.

    В группе C шансов пройти дальше лишилась сборная Польши U-21. Разгром от Португалии и поражение в первой встрече от Грузии оставили Польшу без математических шансов пройти в плей-офф турнира.

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    • Напомним, что в плей-офф выходят две лучшие команды группы. К слову, уже определились первые сборные, которые прошли далее.

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