Вильнёв: Цунода – первый кандидат на уход из Формулы 1

Жак Вильнёв считает, что предстоящий сезон станет последним для Юки Цуноды в Формуле 1. По мнению чемпиона мира 1997 года, в Red Bull завершат сотрудничество с японским гонщиком, а в других командах для него нет вакансий.

Жак Вильнёв: «Цунода – первый кандидат уход из Формулы 1. Он выступает только благодаря Honda, и в какой-то момент это прекратится.

Совершенно очевидно, что при любых раскладах предстоящий сезон станет для Цуноды последним в семье Red Bull. Я не вижу никакую другую команду, которая хотела бы подписать с ним контракт. Только если Honda окажет ему очень сильную поддержку».

Источник