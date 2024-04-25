Четыре команды пытаются заполучить крупного спонсора

В начале года транснациональная компания Visa, предоставляющая услуги по проведению платёжных операций, стала титульным спонсором команды RB. По информации делового издания SportsBusiness, главный конкурент Visa, американская Mastercard, ведёт переговоры с четырьмя командами Формулы 1 о подписании спонсорского контракта.

Фаворитом на переговорах с Mastercard считается McLaren, поскольку команда предлагает статус титульного спонсора. Если соглашение будет достигнуто, то коллектив из Уокинга будет переименован в McLaren Mercedes Mastercard.

В числе других команд, ведущих переговоры, SportsBusiness называет Ferrari, Mercedes и Aston Martin. Вероятно, в дни Гран При Майами пройдут решающие переговоры, по результатам которых одна из четырёх команд получит крупного спонсора.

Согласно информации, в Ferrari предложили Mastercard контракт титульного спонсора за $100 миллионов, но предложение HP оказалось предпочтительнее. Если в Mastercard всё же решат сотрудничать со Скудерией, то им придётся довольствоваться спонсорским соглашением более низкого уровня.

В последний раз логотипы платёжной системы были представлены в Формуле 1 в 2001 году, когда компания спонсировала Jordan.

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