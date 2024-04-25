Судаков может перейти в английский гранд, в котором уже играет украинец

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков может продолжить карьеру в одном из грандов Английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает инсайдер Николо Скора.

В подписании 21-летнего игрока заинтересован Челси, за который выступает Михаил Мудрик, и Арсенал Александра Зинченко.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера украинского хавбека может составить 50-60 млн. евро летом. Также Судакова связывали с Ливерпулем, Манчестер Сити и Юнайтед.

Появлялась информация, что Тоттенхэм летом 2024 года планирует подписать Георгия. Интерес к футболисту сборной Украины проявляют итальянские гранды Наполи, Интер и Ювентус, однако они вряд ли потянут трансфер игрока из-за финансовых запросов Шахтера.

В нынешнем сезоне Георгий Судаков провел за «горняков» 30 матчей всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 голевых передачи.

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