«Колос» победил «Кривбасс» 2:1 в первом матче УПЛ 2025

1 августа 2025 года в Ковалёвке стартовал новый сезон украинской Премьер-Лиги, и местный «Колос» одержал победу над «Кривбассом» с минимальным счётом 2:1. Материал подготовила редакция euro.com.ua.
В первом тайме «Колос» открыл счёт на 14-й минуте. Центробек Микита Бурда забил гол головой после подачи с штрафного от Арінальдо Ррапая. В течение первой половины встречи «Кривбас» не смог наладить игру, а на 71-й минуте Элиас Теллес удвоил преимущество для хозяев. Бразилец также забил гол головой, замкнув подачу Ррапая с правого фланга.
В самом конце матча, на 90-й минуте, 17-летний Александр Каменский, который появился на поле только за несколько минут до этого, забил единственный гол для «Кривбасса», сократив счёт до 2:1.
Статистика матча:
- Колос — Кривбас: 2:1 (1:0)
- Голы:
- 14’ — Бурда (Колос)
- 71’ — Элиас (Колос)
- 90’ — Каменський (Кривбас)
- Штрафные карточки: Без карточек
Напоминаем, мы также писали о том, что Жерсон Родригеш покинул «Динамо».