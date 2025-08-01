«Колос» победил «Кривбасс» 2:1 в первом матче УПЛ 2025

1 августа 2025 года в Ковалёвке стартовал новый сезон украинской Премьер-Лиги, и местный «Колос» одержал победу над «Кривбассом» с минимальным счётом 2:1. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

В первом тайме «Колос» открыл счёт на 14-й минуте. Центробек Микита Бурда забил гол головой после подачи с штрафного от Арінальдо Ррапая. В течение первой половины встречи «Кривбас» не смог наладить игру, а на 71-й минуте Элиас Теллес удвоил преимущество для хозяев. Бразилец также забил гол головой, замкнув подачу Ррапая с правого фланга.

В самом конце матча, на 90-й минуте, 17-летний Александр Каменский, который появился на поле только за несколько минут до этого, забил единственный гол для «Кривбасса», сократив счёт до 2:1.

Статистика матча:

Колос — Кривбас : 2:1 (1:0)

— : 2:1 (1:0) Голы : 14’ — Бурда (Колос) 71’ — Элиас (Колос) 90’ — Каменський (Кривбас)

: Штрафные карточки: Без карточек

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