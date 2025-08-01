Украина в 1/2 чемпионата Европы по пляжному волейболу

1 августа 2025 года в рамках четвертьфинала чемпионата Европы по пляжному волейболу в Кокосе, Украинские волейболистки Марина Гладун и Тетяна Лазаренко одержали историческую победу над командой Нидерландов, впервые в истории страны пробившись в полуфинал турнира. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

В стартовой части матча украинские девушки уверенно победили в первой партии, выиграв с результатом 21:18. Однако во второй партии на пути встала непогода — дождь приостановил игру при счете 8:9 в пользу нидерландок. После паузы украинские волейболистки собрали силы и выиграли с результатом 22:20, обеспечив себе путевку в полуфинал.

Первый сет : Украина – Нидерланды: 21:18

: Украина – Нидерланды: 21:18 Второй сет: Украина – Нидерланды: 22:20

Полуфинал с Швейцарией или Испанией

Завтра, 2 августа, состоится первый в истории полуфинал для Украины на чемпионате Европы по пляжному волейболу среди пар. Старт матча назначен на 16:00 по киевскому времени. В этом полуфинале Украина встретится с победителями пары Швейцария/Испания.

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