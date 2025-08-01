Украинцы не смогли пробиться в финал на ЧМ по плаванию

Шестой день чемпионата мира по плаванию в Сингапуре для Украины не принес медалей, и главные надежды на золотую награду оказались не реализованы. В этот день было разыграно пять комплектов наград, но украинские спортсмены не смогли пробиться в финалы, кроме одного полуфинала. Статью подготовила редакция euro.com.ua.

Неудача Владислава Бухова

Самый ожидаемый старт для Украины на этом чемпионате, участие Владислава Бухова, не оправдал надежд. В прошлом году он стал сенсационным чемпионом мира, выиграв золото в первый раз за 17 лет. Но в этот раз Бухов не смог пробиться в финал. В квалификации и полуфинале он показал почти одинаковое время — 21,83 и 22,82 секунды, что позволило занять лишь 13-е место. Для попадания в финал ему не хватило всего лишь 0,05 секунды. Причиной неудачи стал плохой старт: его реакция на старте — 0,69, что является худшим среди участников полуфинала.

Трудности для Дениса Кесиля

Еще один украинский спортсмен, Денис Кесиль, не смог улучшить свой результат в стометровке баттерфляем. С результатом 53,05 секунды он занял 38-е место в квалификации, что, даже если бы он улучшил свой личный рекорд (52,60), не дало бы ему шансов пройти в полуфинал. К тому же на этой дистанции произошла настоящая сенсация: чемпион мира-2024 в комбинированной эстафете Шейн Касас не пробился даже в полуфинал, заняв 19-е место.

Мировые рекорды и сенсации на чемпионате мира

Тем временем на чемпионате были установлены новые мировые и континентальные рекорды. На 200 метрах брассом среди мужчин китайский пловец Цинь Хайян выиграл свое второе золото на этом чемпионате, опередив всех соперников с результатом 2:07.41. В женской дисциплине брасс на 200 метров американка Кейт Дуглас установила новый рекорд чемпионатов мира — 2:18.50, обогнав Евгению Чикунову из России.

Золото Великобритании в эстафете

Завершился день победой Великобритании в эстафете 4×200 метров вольным стилем. На последнем этапе Данкан Скотт сделал решающий рывок и принес своей команде золото. Это была первая медаль для Великобритании на чемпионате мира 2025 года.

Шансы еще есть

Хотя Украина не смогла принести медали в этот день, чемпионат продолжается, и впереди ещё много шансов для наших спортсменов. Важно, что такие турниры помогают выявить сильнейших и стимулируют развитие плавания в стране. Следующие дни покажут, смогут ли украинцы вернуть себе утраченные позиции и побороться за медали.

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