Сабо о борьбе «Шахтера» и «Динамо» в 2025/26

Легендарный украинский тренер Йожеф Сабо поделился своим мнением о текущем положении команд в украинской Премьер-Лиге в сезоне 2025/26. По его словам, основные претенденты на титул, как и прежде, будут «Динамо» и «Шахтер», однако есть несколько важных факторов, которые могут повлиять на исход борьбы за чемпионство. Про это сообщает редакция euro.com.ua.
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Будет ли «Динамо» снова чемпионом?
Ответ на этот вопрос Сабо не дает с уверенностью, отмечая, что в нынешних условиях «Динамо» будет сложно защитить свой титул. «Мне трудно сказать, удастся ли «Динамо» сохранить чемпионство. Все равно бороться за золотые медали будут и «Динамо», и «Шахтер», — отметил он. Однако Сабо выражает недоумение по поводу того, что киевляне не подписали новых игроков в летнее трансферное окно. «Почему киевляне никого не подписали? Я всегда спрашиваю журналистов: «Почему?» Видимо, нет таких денег», — добавил он. Несмотря на это, тренер отметил, что хорошо, что хотя бы удалось удержать нынешний состав команды.
Преимущества «Шахтера» в новом сезоне
Сабо также поделился своими впечатлениями о текущем состоянии «Шахтера», отметив, что команда в квалификации Лиги Европы выглядит очень сильно. «Мне очень нравится нынешняя игра «Шахтера» в квалификации Лиги Европы. Думаю, что они будут серьезно бороться за чемпионство в новом сезоне», — сказал он. Тренер подчеркнул, что с приходом нового наставника Турана команда изменились. «Туран сразу заявил, что он пришел для того, чтобы «Шахтер» стал чемпионом. Они выглядят совсем по-другому на поле. Это уже не тот «Шахтер», что был в прошлом году. Очень симпатичная команда», — отметил Сабо.
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