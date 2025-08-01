Анчелотти назвал Пеле лучшим футболистом в истории

Знаменитый итальянский тренер Карло Анчелотти, который в данный момент возглавляет сборную Бразилии, поделился своим мнением о лучшем футболисте в истории. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

«Кто лучший футболист всех времён? Это трудно сказать, например, Пеле относится к другому поколению. То, чего он достиг в своей карьере, помимо побед на чемпионатах мира, действительно было чем-то особенным», — отметил Анчелотти.

Тренер также подчеркнул, что другие игроки, такие как Роналду, которого ему посчастливилось тренировать, и Месси, которого он видел вживую, тоже являются выдающимися футболистами. Однако, по его мнению, Пеле заслуживает первого места. «Выбрать лучшего тяжело. Но исходя из того, что он достиг в своей карьере, Пеле, я считаю, заслуживает быть на первом месте», — добавил Карло.

Ранее Карло Анчелотти также называл лучших футболистов, которых он тренировал. На первом месте у него оказался Зинедин Зидан, а на втором — бразилец Кака.

Напоминаем, мы также писали о том, что Шахтёр вышел в третий квалификационный раунд.