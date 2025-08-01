Ястремская вышла в 1/8 финала Монреаля после победы

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 35) уверенно вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Монреале, Канада. В третьем раунде украинка в двух сетах одержала победу над 11-й ракеткой мира Эммой Наварро (США), завершив матч за 1 час и 43 минуты. Про это сообщает редакция euro.com.ua

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) [30] — Эмма Наварро (США) [8] — 7:5, 6:4

Во втором сете Ястремская отставала 1:4, имея два брейк-пойнта, но сумела выиграть пять геймов подряд и одержать победу, не дав Наварро перевести матч в решающий третий сет. Это была вторая встреча теннисисток. В 2024 году Даяна победила Эмму в третьем круге Australian Open.

Эта победа стала исторической для Ястремской, так как она впервые в карьере пробилась в четвертый круг на турнире в Монреале и второй раз на канадском турнире WTA 1000 — в 2019 году она дошла до этого этапа на турнире в Торонто.

Это была уже третья победа Ястремской над соперницами из топ-20 WTA в 2025 году и 18-я в карьере. Ранее в этом сезоне она победила Диану Шнайдер (WTA 12) на Ролан Гаррос и Коко Гофф (WTA 2) на Уимблдоне.

На старте турнира в Монреале Ястремская обыграла Камилу Осорьо. В 1/8 финала она встретится с Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 12).

Даяна стала второй украинской теннисисткой, которая добралась до четвертого круга Монреаля в 2025 году. 31 июля это удалось Марте Костюк после победы над Дарьей Касаткиной.

Напоминаем, мы также писали о том, что Свитолина без проблем сыграла на старте турнира WTA 1000 в Монреале.