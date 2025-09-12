Карлос Алькарас: “В начале сезона одной из главных задач было вернуть себе первую строчку,а сделать это в один день с победой на Grand Slam – еще приятнее”

Испанский теннисист ообщался с журналистами после своей победы в финале Открытого чемпионата США



Карлос Алькарас прервал двухлетнюю победную серию Янника Синнера на хардовых турнирах Grand Slam и во второй раз стал чемпионом в Нью-Йорке. Для 22-летнего испанца это уже шестой титул на “мэйджорах”. Благодаря победе Алькарас вернул себе статус первой ракетки мира, сместив Синнера с вершины рейтинга.

– Карлос, как чувствуете себя после победы на US Open?

– Это отличное ощущение. Я очень много работаю, чтобы получить этот трофей. Да, это уже мой второй титул здесь, но он все равно как сбывшаяся мечта. Второй раз в Нью-Йорке – это что-то особенное. Возможно, даже отпраздную лимонадом (улыбается).

– Вы снова первая ракетка мира. Насколько это вдохновляет?

– Это невероятно. Когда удается достичь цели, которую ставил в начале сезона, ощущение просто фантастическое. Одной из главных задач было как можно быстрее вернуть себе первую строчку рейтинга или завершить год на этой позиции. Сделать это в один день с победой на Grand Slam – еще приятнее.

– Янник сказал, что сегодня он был слишком предсказуемым, а вы – наоборот разнообразным. Насколько важна для вас эта вариативность?

– Это и есть мой стиль. Я всегда чувствовал, что могу делать на корте все: резаные, укороченные, топспины, выходы к сетке. Я доверяю своим физическим возможностям и знаю, что могу достать любой мяч. Это дает уверенность и позволяет играть разнообразно. Еще с детства я имел желание пробовать все. Единственное, над чем приходилось работать – уменьшать количество ошибок. Теперь же это разнообразие в сочетании со стабильностью приносит результат.

– Когда Янник говорит, что чувствует себя предсказуемым, вы действительно можете его “прочитать”? Или вы ощущаете, что он ошибается и на самом деле не так уж предсказуем?

– Я бы не сказал, что я читаю его игру потому, что он предсказуем. Но я его хорошо знаю. Мы сыграли уже столько матчей друг против друга. Как он говорил, он смотрит много моих матчей, чтобы изучать мою игру. Я делаю то же самое. Я смотрю его поединки, во-первых, потому что мне просто нравится наблюдать, как он играет – то, что он делает, невероятно. А во-вторых, потому что я люблю изучать, как он действует, как чувствует себя на турнирах, чтобы иметь представление, если мне предстоит встретиться с ним.

Так что я бы не сказал, что он предсказуем, но я знаю его стиль, его основные оружия. Я стараюсь быть сосредоточенным именно на этом. Но даже если он сам может чувствовать себя предсказуемым, всё равно невероятно трудно выдерживать его уровень и вести длинные розыгрыши против него.

– Ваш тренер Хуан-Карлос Ферреро сказал, что вы сыграли идеально. Вы согласны с этим?

– Да, думаю, он прав. Не часто он говорит, что я сыграл идеально, поэтому для меня это особенно ценно. Но действительно, чтобы выиграть US Open и победить Янника, я должен был сыграть безупречно.

– Что стало ключевой разницей между этим матчем и финалом на Уимблдоне?

– Мы пересмотрели тот финал с тренерским штабом, отметили, что можно было сделать лучше, и начали работать над этим. Я сказал: «Мне все равно, выиграю я или проиграю, главное – делать правильные вещи». И сегодня это сработало.

– Хуан Карлос немного раньше говорил нам, что после Уимблдона вы начали тренироваться с мыслью о следующей встрече с Янником. Как быстро после того финала ваши мысли переключились на то, что нужно что-то менять?

– Сразу после матча. Я понял, что если хочу обыграть его, мне нужно кое-что улучшить. После финала Уимблдона, конечно, я взял паузу, неделю ничего не делал. Но в голове уже тогда было: когда начну тренироваться, хочу работать над этим, этим и этим.

Простите, не буду вдаваться в детали, но я думал конкретно о тех вещах, которые надо подтянуть, чтобы победить Янника. Поэтому две недели перед Цинциннати я посвятил именно этим аспектам своей игры, которые, как я чувствовал, нужно улучшить.

– Какие ваши мысли насчет борьбы за карьерный Grand Slam? Что вам, что Яннику до него не хватает по одному «Шлему».

– Честно говоря, это моя главная цель, когда я начинаю предсезонку – понять, что я хочу улучшить и чего хочу достичь. Australian Open всегда в моем списке, это первый или второй турнир года, и для меня главная цель – собрать карьерный “Шлем” или даже календарный “Шлем”. Было бы здорово сделать это в Австралии первым или вторым по счёту, но, честно говоря, для меня не имеет значения, когда именно. Главное – выполнить эту задачу.

Конечно, я постараюсь сделать это уже в следующем году. Если не получится – значит через два, три или четыре года. Я буду стремиться это завершить. Если он [Синнер] сделает это первым – это будет огромное достижение. Но для меня всё, о чём я думаю, – это собрать карьерный “Шлем”, неважно когда.

– Вы проиграли всего один сет за весь турнир. Можно ли сказать, что это лучший турнир в вашей карьере?

– Да, я так считаю. Это был лучший турнир, от первого матча и до финала. Уровень моей игры оставался стабильно высоким, и я горжусь этим. Я много работал над тем, чтобы стать более последовательным – и это сработало.

– Есть ли у вас время насладиться достижением, ведь календарь очень плотный?

– Наверное, единственный минус тенниса в том, что, как только выигрываешь турнир, сразу нужно переключаться на следующий. Иногда у тебя есть один день, чтобы порадоваться победе, а иногда даже и этого нет – и уже нужно лететь в другое место, играть новый турнир. Поэтому порой действительно сложно осознать, что ты выиграл титул, и насладиться этим моментом.

Главное, чему я научился в этом году, – это находить время, чтобы ценить каждый турнир, каждое переживание, которое тебе дарит теннис, и радоваться вместе со своей командой, семьёй, людьми, которые рядом. Важно остановиться, взглянуть на трофей, оценить то, что ты сделал на турнире, и получить удовольствие от этого. Думаю, это действительно важно – и именно этого я стараюсь придерживаться после каждого турнира, каждого матча, каждой победы



