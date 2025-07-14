Карлос Алькарас: “Если честно, я не вижу, чтобы другие матчи между топ-игроками проходили на таком уровне, как у нас с Синнером”

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас ответил на вопросы журналистов после поражения в финале Уимблдона



Чемпион двух предыдущих лет Карлос Алькарас не сумел в третий раз подряд выиграть титул в Лондоне. В финале он уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру. Итальянец прервал пятиматчевую серию поражений в личных встречах с испанцем и взял реванш за финал Ролан Гаррос.

– Карлос, не тот результат, на который вы надеялись, но в целом хороший турнир для вас?

– Всегда неприятно проигрывать, но проигрывать в финале – еще тяжелее. Но в целом я очень горжусь тем, что сделал за эти четыре недели травяного сезона здесь, в Лондоне. Я покидаю Уимблдон с высоко поднятой головой. Знаю, что сделал все, что мог. Просто сегодня играл против соперника, который показал невероятный теннис. Поэтому, да, немного грустно из-за поражения, но в то же время я ухожу с корта с гордостью.

– Сложилось впечатление, что сегодня подача не была вашим козырем.

– Действительно, сегодня было непросто. У меня был низкий процент первой подачи. А когда играешь против игрока, у которого прием – сильная сторона, как вот у Янника, то, конечно, хотелось бы, чтобы этот элемент работал лучше. Но из-за нервов, из-за всего в целом, было сложно подавать лучше. Это то, над чем нужно однозначно работать.

– После поражения в финале Олимпиады прошлого года вам было трудно оправиться. Что изменилось теперь? Что вы вынесли из того опыта, что помогает сегодня?

– Это совсем другое. Тогда, после Олимпиады, я был эмоционально в очень тяжелом состоянии. Было очень сложно принять то поражение. Но за этот год я прошел через много ситуаций, которые меня научили. Теперь я совсем по-другому реагирую на это в эмоциональном плане. Я уже не раз говорил: я стараюсь принимать все, что случается, таким, каким оно есть.

Я проиграл финал турнира Grand Slam, да. Но в то же время я горжусь тем, что был в этом финале. Я стараюсь сохранять в голове позитив, а плохое – отпускать. Я думаю не о том, что проиграл, а о том, что играл в финале. Поэтому сейчас я не расстроен. Я счастлив. Улыбаюсь, потому что осознаю, насколько это был важный момент.

– Что значит для вас соперничество с Янником? Насколько оно вас мотивирует? Куда, по вашему мнению, оно направляется?

– Я действительно очень рад, что имею такое соперничество с ним. Это круто для нас обоих и для тенниса в целом. Каждый раз, когда мы играем друг против друга, наш уровень очень высок. Если честно, я не вижу, чтобы другие матчи между топ-игроками проходили на таком уровне.

С Синнером мы играем финалы турниров Grand Slam, «Мастерсов», самых важных событий в сезоне – и это супер. Я благодарен за это, потому что именно такие матчи заставляют меня выкладываться на все 100% каждый день на тренировках. Чтобы побеждать Янника, надо быть в своей лучшей форме – это большая мотивация. Это соперничество будет становиться только лучше. И я рад, что могу расти как игрок вместе с ним.



– Удивило ли вас, насколько быстро Янник оправился после поражения в финале Ролан Гаррос и выиграл здесь?

– Абсолютно нет. Это меня не удивило, потому что я знаю, кто он – великий чемпион и очень сильный игрок. Чемпионы умеют учиться на поражениях. Я был уверен, что он извлечет уроки из того финала и не повторит тех же ошибок, которые допустил в Париже. Сегодня он показал очень высокий уровень игры. Это было ожидаемо. Все решали мелочи.

– Сложилось впечатление, что в середине матча ваших сил стало несколько меньше. Вы имели энергию, чтобы дотянуть до конца?

– Физически – нет, я не был истощен. Но Янник заставлял меня играть на пределе в каждом розыгрыше. И в ментальном плане иногда очень сложно держать концентрацию, когда видишь, что соперник демонстрирует настолько мощную игру.

В определенные моменты я даже не знал, что делать, потому что на задней линии он выглядел сильнее, и я ничего не мог с этим сделать. Думаю, ключевым моментом стала моя вторая подача. Он очень хорошо ее читал и сразу переходил в атаку на втором ударе. Это тяжело – когда постоянно обороняешься и бегаешь из стороны в сторону. Вот это и было главное. Но физически – нет, проблем не было.

– Что, по вашему мнению, надо улучшить, чтобы в следующий раз победить его?

– Во-первых, разница в покрытиях очень важна. Но если говорить о сегодняшнем дне, то, например, второй сет имел огромное значение. Я отдал слишком много легких очков, когда Янник подавал вторую подачу. Его первая подача мощная – это понятно. Но когда у тебя есть шанс на второй – надо делать больше. Лучше возвращать, пытаться сразу навязывать игру. Он слишком легко выигрывал свои геймы на подаче, и я не смог создать на него давления, не заставил его нервничать во время подачи. Это то, что я должен улучшить.

В целом матч был на высоком уровне. Игра с задней линии – на самом деле очень качественная с обеих сторон. Но именно в этом компоненте Янник сегодня был лучше.



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