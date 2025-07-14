Арсенал работает над завершением трансфера талантливого защитника

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, "Арсенал" работает над завершением трансфера центрального защитника "Валенсии" Кристиана Москеры. Личные условия с 21-летним игроком уже согласованы, а клубы близки к достижению договоренности по сумме трансфера.

Лондонский клуб приоритетно работает над подписанием защитника этим летом, и одним из главных вариантов стал именно Москера, который провёл 41 матч в прошлом сезоне, приняв участие в 37 из 38 поединков Ла Лиги за "Валенсию", а также сыграл в трёх из четырёх матчей молодёжной сборной Испании на чемпионате Европы U-21 этим летом.

В "Арсенале" рассматривают Москеру как идеальный вариант для усиления основной пары центральных защитников — Габриэля Магальяэша и Вильяма Салиба.

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