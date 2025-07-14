УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.

Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

После официального объявления поединка на стадионе Уэмбли состоялась традиционная дуэль взглядов. Дюбуа не сдержал эмоции и толкнул украинского боксера, назвав трусом. Усик отреагировал на поступок британца.

«Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов? Думаю, вполне возможно, что он меня боится. Для меня это просто шоу. К Дюбуа никаких вопросов, ничего личного, когда он меня толкнул, я ему улыбнулся в ответ, мне все равно на этот поступок», – сказал Усик.

sport.ua