НЕЛЬСОН: «Этот боксер нокаутирует Усика и сбросит его с трона»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный тренер Билли Нельсон назвал боксера, который сможет свергнуть с трона хевивейта Александра Усика.

«Я действительно верю, что Мартин Баколе имеет навыки и умение сбросить Усика с трона. Что еще важнее, я думаю, что Усик и его команда считают, что Мартин способен на это. Они неоднократно спарринговали.

Качества, которыми обладает Мартин, отличаются от других. Он очень быстро сократит дистанцию против Усика и расставит ловушки. Вы можете быть уверены, что Усик знает, что Мартин очень опасен, наверное, самый опасный парень.

Лучшим соперником для Александра Усика, который является феноменальным бойцом, был бы Мартин Баколе. Я верю, и что более важно, верит Мартин, что он нокаутировал бы Усика», – сказал Нельсон.

Ранее конголезский боксер Мартин Баколе рассказал, как остановил Александра Усика в спарринге и к каким негативным последствиям это привело.

sport.ua