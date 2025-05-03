Апсет! Гарсия неожиданно провалил бой с Ромеро в битве за пояс WBA

Getty Images/Global Images Ukraine. Роландо Ромеро

В Нью-Йорке на Times Square состоялся долгожданный вечер бокса, главным сражением которого стало противостояние американцев. Роландо Ромеро и Райан Гарсия выясняли отношения в бою за титул WBA в полусреднем весе.

Уже во втором раунде Гарсия побывал в нокдауне после того, как пропустил два подряд хука. Несмотря на это, боксер пытался переломить ход событий, но его удары были довольно прогнозируемыми.

Поединок прошел полную дистанцию. По итогам 12 раундов Роландо одержал победу единогласным решением: 115-112, 115-112, 118-109.

Андердог Роландо Ромеро стал чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе, уверенно доведя бой до победы.

Для Гарсии это было первое сражение с апреля 2024 года, когда он победил решением судей Дэвина Хейни, но впоследствии результат отменили из-за провального допинг-теста у Райана.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

sport.ua