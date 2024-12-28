Микель Артета прокомментировал новое положение Арсенала в турнирной таблице

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Вчера "Арсенал" выиграл у "Ипсвич Таун" со счетом 1:0. Эта победа для "канониров" стала третьей подряд.

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Ранее в 18-м туре "Челси" проиграл "Фулхэму" со счетом 1:2, благодаря чему "Арсенал" смог оторваться от "пенсионеров" на 2 очка и занять 2-е место в турнирной таблице АПЛ.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу над "Ипсвичем":

"Было супер доминирование "Арсенала", особенно в первом тайме, мы должны были забить больше. Во втором тайме мы начали не очень хорошо.

Учитывая все обстоятельства, в которых мы оказались, количество раз, когда нам приходилось играть вдесятером, все наши травмы можно сказать, что хорошо быть на том месте, которое мы занимаем. Но мы не на том месте, где мы хотим быть. Мы хотим быть первыми".