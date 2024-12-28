Окленд. Завацкая в трёх сетах проиграла свой стартовый матч в квалификации

Украинская теннисистка Катарина Завацкая потерпела поражение в стартовом раунде отбора на турнире WTA в Новой Зеландии



Окленд, Новая Зеландия • 30 декабря – 5 января • хард • $275,094

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) – Селена Янициевич (Франция, 11) 6:4, 1:6, 2:6

Это была вторая встреча между теннисистками и француженка взяла реванш за поражение на грунтовом турнире WTA 250 в Руане в апреле 2024 года.

Поединок продолжался чуть более 1,5 часов, за которые Завацкая допустила три двойные ошибки (у соперницы – 4), сделала три брейка и допустила шесть двойных ошибок.

Отметим, что Завацкая свою последнюю победу на открытом харде одержала в первом круге квалификации Открытого чемпионата Австралии-2024. На следующей неделе она вновь попробует через отборочный турнир пробиться в основную сетку Australian Open-2025.

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