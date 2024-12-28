Пол Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри о ограблении в бою с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Тайсон считает, что его ограбили? Лично я отдал Усику семь раундов в этом бою. Я считаю, что 116-112 (именно так оценили судьи этот бой) есть точным отражением того, что происходило на ринге, хотя и все раунды были близкими. На самом деле я думаю, что сам Фьюри не верит в свою победу, что сейчас, что в мае», – сказал Малиньяджи.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua