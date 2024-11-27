ОФИЦИАЛЬНО. Известно, с кем подерется экс-соперник Усика и Кличко Чисора

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Объявлен следующий бой известного британского супертяжеловеса Дерека Чисоры.

40-летний Чисора проведет свой 49-й бой против шведского супертяжеловеса Отто Валлина. Поединок состоится 8 февраля в английском городе Манчестер.

Чисора запомнился украинским болельщикам боями против Александра Усика и Виталия Кличко. Обоим Чисора проиграл единогласным решением судей.

Последний бой Чисора провел 27 июля против Джо Джойса, которого победил единогласным решением судей. Валлин прошлым летом нокаутировал нигерийца Онориоди Эхвариеми, а до этого не выстоял против Энтони Джошуа.

sport.ua