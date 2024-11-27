В Williams надеются заработать очки в Катаре

Команда Williams не зарабатывала очки три последних этапа, но Алекс Элбон и Франко Колапинто надеются прервать эту неудачную серию на Гран При Катара.

Алекс Элбон: «Последние несколько месяцев получились сложными для меня и команды, но сезон ещё не окончен, и, надеюсь, мы завершим его высоким результатом. Мы отправляемся в Катар на финальный в сезоне этап со спринтом. В прошлом году мы успешно выступили в спринте, и я надеюсь, что удача вернётся, и мы покажем ещё один хороший результат.

Трасса относительно новая для многих гонщиков, и во время уик-энда будет много возможностей побороться. Кроме того, благодаря изменению даты проведения этапа, на этот раз температуры будут не такими высокими, как в прошлом году, поэтому надёжность и скоростные характеристики машины у всех нас должны быть несколько иными».

Франко Колапинто: «Я готов к предпоследней гонке сезона в Катаре. Это последний уик-энд со спринтом, и у меня будет минимальное время для изучения новой трассы. С другой стороны, в спринте будет дополнительная возможность побороться за очки.

Цель в том, чтобы максимально эффективно провести единственную тренировку и найти оптимальные настройки. Уверен, что жара и влажность сыграют свою роль. Вся команда продолжит максимально выкладываться, чтобы закончить сезон настолько сильно, насколько это возможно».

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