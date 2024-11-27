Степановский: Против топового состава Израиля нужно быть сфокусированным все 40 минут

Сине-желтые дважды проиграли израильтянам в отборе на Евробаскет-2025

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Виталий Степановский прокомментировал второе поражение от сборной Израиля (75:88) в квалификации на чемпионат Европы-2025.

«Согласен, что в обоих матчах мы играли получше первые 20 минут. В первой игре за три минуты до конца третьей четверти допустили три грубых ошибок. Не соблюдали правила в защите, о которых договаривались. Пропустили от их лидеров очки после заслонов и хендофов, в результате чего они получили преимущество в 10 очков. В дальнейшем тяжело было отыграть это отставание».

«Во втором матче мы имели 10 очков преимущества в первой половине, но должны были выигрывать гораздо больше — около 20 очков. В таком случае игра могла бы сложиться совсем по-другому. Мы понимали, что во второй половине они будут выкладываться на максимум и сделают все, чтобы сократить этот гандикап. Во втором матче мы лучше придерживались правил защиты, но один в один команда Израиля показала класс, особенно это сделали Мадар и Сафар. Их мы сдержать не смогли».

«Против такой команды, как Израиль, которая привезла топовый состав и натурализовала американца, чтобы побеждать, нужно быть сфокусированным все 40 минут и не позволять себе ошибки, ведь соперник сразу накажет».

«Понятно, что ребята были очень разочарованы. Никто не любит проигрывать, все понимают, с кем мы играли. Конечно, после матча мы говорили о том, что нужно собрать самый сильный состав в феврале. У нас есть все шансы выиграть два матча и все настраиваются на дальнейшую борьбу. Я, в свою очередь, хочу поблагодарить всех игроков, которые уделили внимание сборной и отработали в этом окне».

Украина продолжает оставаться аутсайдером в своем квартете А — все четыре матча она проиграла. Напомним, что в феврале сине-желтые уступили на выезде Словении (73:87), а затем проиграли Португалии (77:79). Также команда Степановского проиграла Израилю в первой встрече со счетом 73:86.

Шансы Украины пробиться на Евробаскет-2025 снизились до теоретических. На счету Израиля и Португалии по две победы по итогам четырех туров, Словения лидирует с тремя победными результатами в активе. Дальше пройдут три из четырех лучших сборных квартета.

Украинской сборной осталось провести в квалификации две заключительных игры, которые пройдут уже в следующем году. 20 февраля состоится матч со Словенией, а 23 февраля — с Португалией.

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