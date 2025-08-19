Вассёр: Проблемы не настолько серьёзные, как кажется

Уже не первую неделю пресса и гоночное сообщество обсуждают комментарии Льюиса Хэмилтона, сделанные в дни Гран При Венгрии – потому что трудно припомнить другой подобный случай, когда семикратный чемпион мира был бы столь самокритичен.

Впрочем, по словам Фредерика Вассёра, ситуация хотя и сложная, но лично у него особых тревог нет. Руководитель команды Ferrari считает, что Хэмилтон, анализируя собственную работу, несколько преувеличивает масштабы проблем. Пожалуй, ему можно верить, ведь он знает Льюиса очень давно – ещё по тем временам, когда тот выступал за его команду ART в молодёжной серии GP2 и в 2006 году с первой попытки выиграл титул.

«Льюис очень самокритично настроен, и похоже, что в своих суждениях всё сильно преувеличивает, – заявил Вассёр в интервью Auto Motor und Sport. – Иногда он слишком много требует от машины, иногда от себя. Он всегда хочет быть лучшим. В подобных ситуациях его нужно успокаивать. Своими комментариями он лишь всё усугубляет, даже если подобные резкие оценки он допускает, только общаясь с прессой.

К тому моменту, когда он пришёл на совещание с командой, он уже успел успокоиться. Просто Льюис такой человек, и для меня это не проблема. И всё-таки надо стараться оставаться спокойным и помнить, что его первые шаги в Ferrari были вполне успешными. А когда что-то идёт не так, как это было в Будапеште, нельзя позволять подобным событиям выбивать вас из колеи.

Проблемы надо решать постепенно, шаг за шагом. Они только кажутся гигантскими, хотя на самом деле это не так.

Если гонщик считает, что тормозная система работает не идеально, возможно, при этом теряется порядка половины десятой. Но, глядя со стороны, быстро определить, где именно это время было потеряно, часто не удаётся. Хотя даже столь незначительная разница в результатах может испортить вам весь уик-энд. Например, она может решить, выбываете вы из борьбы во второй части квалификации или проходите в финал.

В Венгрии во второй квалификационной сессии Льюис уступил гонщику, который выиграл поул, всего одну десятую. Порой ему свойственно преувеличивать проблемы, которые он замечает в машине, хотя они не столь серьёзные, как кажется. Но команда всегда реагирует на его замечания и старается разобраться, что именно не работает…

Когда Льюис пришёл в Ferrari, мы наивно думали, что он сможет всё держать под контролем. Но он всё-таки не Карлос Сайнс, который менял команды раз в несколько лет и знаком с процессом адаптации. А Хэмилтону потребовалось четыре или пять гонок, чтобы найти нужный подход».

