Кевин из Шахтера может перейти в Фулхэм за 45 млн евро

Последние несколько недель футбольный мир бурно обсуждает возможный трансфер 22-летнего бразильца Кевина, лидера атак “Шахтера”, в лондонский “Фулхэм”. Переговоры между украинским клубом и английским клубом продолжаются, и, согласно последним данным, “Шахтер” готов снизить свою запрашиваемую стоимость до 45 миллионов евро. Эта сумма вполне устраивает руководство “Фулхэма”, и все больше инсайдеров, включая Фабрицио Романо, уверены, что сделка может состояться этим летом. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Интерес Кевина к трансферу: что стоит за решением

Кевин присоединился к “Шахтеру” в январе 2024 года, перейдя из бразильского “Палмейраса” за 12 миллионов евро. В Бразилии он не мог продолжить развиваться на должном уровне, и, получив выгодное предложение от украинского клуба, решено было продать игрока. В “Шахтере” Кевин подписал гораздо более выгодный контракт и вскоре получил шанс заявить о себе в Лиге чемпионов.

В Лиге чемпионов Кевин дебютировал в октябре 2024 года в матче против “Аталанты”, и уже тогда его заметили скауты “Фулхэма”. Для Кевина было важно не только финансовое вознаграждение, но и возможность играть на высоком уровне в международных турнирах. Однако теперь, после вылета “Шахтера” из Лиги чемпионов и участия в Лиге конференций, мотивация остаться в клубе значительно снизилась.

Роль агентов в возможной сделке

Интерес к трансферу Кевина имеет не только клубы, но и его агенты. Агентство Talents Sports, представляющее интересы футболиста, заинтересовано в успешном завершении сделки, ведь это будет важный шаг для агентства. Кевин является вторым самым ценным клиентом агентства, и успешный трансфер в английскую Премьер-лигу повысит его имидж. Агентство уже организовывало сделки, но трансфер Кевина может стать более значимым и прибыльным для них, чем предыдущие случаи.

Что интересно “Фулхэму” в Кевине?

“Фулхэм” вернулся в Премьер-лигу в 2022 году и завершил прошлый сезон на восьмом месте, что является их лучшим результатом за последние 16 лет. Однако лето 2025 года оказалось довольно тихим на трансферном рынке для клуба, и, несмотря на приобретение 34-летнего вратаря, тренер Марку Силва нуждается в качественных усилениях для команды. Кевин, по мнению Силвы, является отличным вариантом для усиления лондонцев, и покупка бразильца может стать новым трансферным рекордом для клуба.

Интерес “Шахтера” к продаже Кевина

Для “Шахтера” продажа Кевина является важным шагом, особенно после неудачи в Лиге чемпионов. Клуб потерял солидную часть доходов, и продажа бразильца может помочь сбалансировать бюджет. Кроме того, успешный трансфер в топовый европейский клуб поможет восстановить имидж “Шахтера”, как клуба, дающего бразильским талантам возможность попасть в сильные чемпионаты Европы.

Что будет дальше?

Несмотря на возможную потерю лидера, “Шахтер” уже готов к замене Кевина. В клубе достаточно игроков на позицию левого вингера, и хотя качество их игры иногда оставляет желать лучшего, “Шахтер” может справиться с задачей. Учитывая, что клуб не участвует в Лиге чемпионов в следующем сезоне, замену можно будет найти и среди нынешних игроков. Однако для клуба важно восстановить свой престиж и обеспечить финансовую стабильность.

