Пора прощаться. Дюбуа принял неожиданное решение после поражения Усику

Даниэль Дюбуа

Бывший чемпион мира Даниэль Дюбуа решил, что нужно изменить после поражения Александру Усику в бою-реванше.

По информации британского журналиста Деклана Уоррингтона, Дюбуа принял решение разорвать отношения с тренером Доном Чарльзом.

Чарльз привел Дюбуа к трем его крупнейшим победам на профи-ринге – против Миллера, Хрговича и Джошуа. Дон также выводил Даниэля на два боя против Усика.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

