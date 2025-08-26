Десять фактов о Зандфорте и Нидерландах от Williams

Как и все команды чемпионата, Williams готовится к первой гонке после августовского перерыва, и в британской команде рады, что этой гонкой будет Гранд При Нидерландов на по-своему интересной трассе в Зандфорте.

Пресс-служба команды составила подборку из десяти фактов, которые дают представление о голландском этапе сезона и его характерных особенностях. Последний, 10-й, разумеется, связан с тем, что оригинал этого текста написан на английском языке.

72

В воскресенье гонщикам предстоит преодолеть 72 круга по этой трассе, которую отличает волнообразный профиль. По числу кругов она вторая в календаре, и больше только в Монако – 78.

117

Зандфорт расположен на берегу Северного моря, и получается, что он не намного дальше от некоторых британских населённых пунктов, чем Сильверстоун. Например, от города Лоустофт, что на восточном побережье Англии, до главного входа на голландский автодром всего 117 миль, тогда как до Сильверстоуна – 120.

52.3711

На такой широте расположен автодром в Зандфорте – это самая северная из всех трасс календаря. До возвращения в чемпионат Гран При Нидерландов самой северной была трасса в Сильверстоуне.

20

В 1979 году гонку в Зандфорте выиграл Алан Джонс – это была четвёртая победа Williams в том сезоне и четвёртая в истории команды. Австралиец тогда пересёк линию финиша на 20 с лишним секунд раньше гонщика, занявшего 2-е место, и вообще на круг опередил всех, кроме тех, кто поднялся на подиум – столь впечатляющим было его преимущество.

14

Круг в Зандфорте состоит всего из 14 поворотов – меньше только в Монреале (13), Монце (11) и на Red Bull Ring (10). Впрочем, на каталонском кольце в Барселоне и Хунгароринге их тоже 14.

18

Невероятный последний поворот круга в Зандфорте с углом бэнкинга в 18 градусов носит имя Ари Лёйендейка, голландского гонщика, двукратного победителя Indy 500. Это примерно в два раза более крутой наклон, чем у поворотов овала в Индианаполисе.

4,259

Голландская трасса впервые приняла гонку Формулы 1 в 1952 году и почти без перерывов продолжала принимать Гран При Нидерландов до 1985-го. Когда этот этап вернулся в календарь чемпионата в 2021-м, то конфигурация трассы была сильно изменена, особенно вторая половина круга. Однако его нынешняя длина в 4,259 км осталась почти такой же, что была на старом Зандфорте – 4,252 км.

2,9

Голландцы полюбили Формулу 1 в последние годы, а вообще эта страна знаменита тем, что велосипедов в ней больше, чем населения (22 млн. против 17 млн.). Говорят, среднестатистический голландец проезжает на велосипеде 2,9 км, а это примерно 1000 км в год.

176

Голландцы считаются самой высокой нацией в мире – их средний рост 176 см, при том что у мужской части населения этот показатель на уровне 182,6 см. Что всего на 3,4 см меньше, чем рост Алекса Элбона.

90

Переводить эти факты на голландский нет необходимости, потому что больше 90% населения страны говорит по-английски. В целом 94% голландцев владеют как минимум двумя языками, что намного превышает средний показатель по Евросоюзу, который составляет 54%.

