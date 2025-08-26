Пропустит не только матч с Полесьем. Стало известно наказание нападающего Фиорентины в ЛК

Стало известно наказание нападающего "Фиорентины" в Лиге Конференций.

Мойзе Кин получил дисквалификацию на два матча еврокубков. Таким образом, нападающий сборной Италии пропустит ответный матч против "Полесья" и первый матч Этапа Лиги ЛК.

Напомним, что Мойзе Кин получил прямую красную карточку в первом матче против "Полесья" на 44-й минуте. Итальянский футболист отмахнулся от Сарапия и украинец оказался на газоне. Хотя игрок "Полесья" тянул итальянского футболиста за волосы.

К слову, первый матч "Полесья" и "Фиорентины" закончился со счётом 3:0 в пользу итальянского клуба.

Ответная встреча состоится 28 августа.

