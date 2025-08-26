Connect with us
Футбол

Пропустит не только матч с Полесьем. Стало известно наказание нападающего Фиорентины в ЛК

Пропустит не только матч с Полесьем. Стало известно наказание нападающего Фиорентины в ЛК

    • Стало известно наказание нападающего "Фиорентины" в Лиге Конференций.

    Мойзе Кин получил дисквалификацию на два матча еврокубков. Таким образом, нападающий сборной Италии пропустит ответный матч против "Полесья" и первый матч Этапа Лиги ЛК.

    Напомним, что Мойзе Кин получил прямую красную карточку в первом матче против "Полесья" на 44-й минуте. Итальянский футболист отмахнулся от Сарапия и украинец оказался на газоне. Хотя игрок "Полесья" тянул итальянского футболиста за волосы.

    К слову, первый матч "Полесья" и "Фиорентины" закончился со счётом 3:0 в пользу итальянского клуба.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Ответная встреча состоится 28 августа.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis