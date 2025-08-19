20-я ракетка мира Артур Фис не сыграет на Открытом чемпионате США

Французский теннисист объявил о снятии с последнего в сезоне турнира Grand Slam



Фис пропустит US Open из-за восстановления после стрессового перелома позвоночника с костным отеком, который он получил еще на Ролан Гаррос. После этой травмы он провел только два матча: в Торонто он одолел Пабло Карреньо Бусту, а во втором круге уступил Иржи Легечке.

Француз также должен был сыграть на “Мастерсе” в Цинциннати, однако он снялся до начала соревнований. Ранее Артур также был вынужден отказаться от участия на Уимблдоне именно из-за этой травмы.

На своей странице в Instagram теннисист объяснил причину своего решения:

“После травмы, которая беспокоила меня вне корта, я почувствовал новый дискомфорт во время возвращения – сначала в Торонто, а затем в Цинциннати. Это заставило меня принять сложное, но разумное решение – отказаться от участия в US Open. Это решение принято для того, чтобы обеспечить полное восстановление. Я ежедневно много работаю со своей командой, чтобы вернуться в полной форме и быть готовым к завершающей части сезона. Спасибо всем за вашу поддержку”.

В прошлом году на турнире в Нью-Йорке Артур Фис дошел до второго круга, где уступил Габриэлю Диалло.



btu.org.ua