Два украинца завоевали третье место с Орлами из Маннхайма

Маннхайм U20 – третий на турнире Hejtman Cup

Два украинца стали бронзовыми призерами предсезонного международного чешского турнира Hejtman Cup U20 в составе «Молодых Орлов» из Маннхайма.

На групповом этапе немецкий клуб в составе с 16-летним нападающий Арсением Воротеляком и 17-летним защитником Михаилом Коробкиным заняли второе место среди трио участников и, таким образом, по регламенту разыграли третье место на турнире против второй команды из другой группы в Карловых Варах – чешской «Энергией». В матче за бронзу «Молодые Орлы» переиграли хозяев турнира со счетом 3:2, а форвард юниорской сборной Украины Воротеляк забросил победную шайбу в матче на 59-й минуте.

Обладателем трофея стала пражская «Спарта» U20, которая выиграла финал у «Тршинца» на последней секунде (!) овертайма – 2:1.

sport.ua