Олейникова vs Кабрера: трансляция матча US Open 2025
Теннис

Олейникова против Кабреры: где смотреть трансляцию первого раунда квалификации US Open 2025

Александра Олейникова начинает выступление в квалификации US Open 2025 матчем с Лизетт Кабрерой. Смотрите онлайн трансляцию.

19 августа украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 191) начнет свое выступление в квалификации Открытого чемпионата США 2025. В первом раунде она встретится с австралийкой Лизетт Кабрерой (WTA 206). Матч пройдет на корте №16 и стартует третьим по счету после поединка Стакушич — Вандевинкель. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция:

Ожидаемое время начала — 21:00 по киевскому времени. Трансляцию будет проходить на сайте sportplus.live.

Олейникова vs Кабрера: трансляция матча US Open 2025

Это будет первая встреча этих теннисисток. Победительница матча в следующем круге встретится либо с Дарьей Семенистой, либо с Андреа Ласаро Гарсией.

Напомним, мы также писали о том, что Синнер снялся с розыгрыша смешанного парного разряда на US Open 2025.

