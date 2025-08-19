Олейникова vs Кабрера: трансляция матча US Open 2025

19 августа украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 191) начнет свое выступление в квалификации Открытого чемпионата США 2025. В первом раунде она встретится с австралийкой Лизетт Кабрерой (WTA 206). Матч пройдет на корте №16 и стартует третьим по счету после поединка Стакушич — Вандевинкель. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция:

Ожидаемое время начала — 21:00 по киевскому времени. Трансляцию будет проходить на сайте sportplus.live.

Это будет первая встреча этих теннисисток. Победительница матча в следующем круге встретится либо с Дарьей Семенистой, либо с Андреа Ласаро Гарсией.

