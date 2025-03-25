Теннисный дайджест от BTU: миллион для Фонсеки, возвращение Чорича, Медведев вылетает из топ-10

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 Жуан Фонсека в возрасте 18 лет и 7 месяцев стал самым молодым теннисистом, который набрал 1 млн подписчиков в Инстаграм. Бразильцу удалось превзойти рекорд 🇬🇧Емми Радукану, которая достигла этого показателя в 18 лет и 10 месяцев после победы на US Open 2021 года.

🗞Борна Чорич завоевал свой третий подряд титул ATP Challenger Tour и первый трофей на профессиональном уровне на родине. В финале турнира в Задаре хорват одолел 🇫🇷Валентена Ройе со счетом 3-6, 6-2, 6-3. Эта победа позволит бывшему 12-му номеру рейтинга вернуться в топ-100. Напомним, что последние несколько лет хорват борется с травмой плеча.

🗞 Экс-19 ракетка мира южнокорейский теннисист Чон Хён добыл свой второй титул после почти четырёхлетнего перерыва. 28-летний игрок выиграл турнир ITF M15 в Японии, по ходу которого не проиграл ни одного сета. Эта победа позволит Чону приблизиться к возвращению в топ-500 лучших теннисистов мира.

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🗞 Австралиец Томас Фанкатт (№123 ATP в паре) был временно отстранен после того, как спортсмен признал нарушение Программы антидопингового контроля в теннисе, связанной с использованием запрещенного метода – внутривенной инфузии объемом более 100 мл за 12-часовой период без медицинского разрешения. Фанкатт добровольно согласился на наказание. Санкция вступила в силу 19-го марта, и время, которое спортсмен проведет под временным отстранением, будет вычтено из любой возможной будущей дисквалификации, которая может быть наложена после окончательного рассмотрения дела.

🗞 “Нейтральний” Даниил Медведев впервые с февраля 2023 года покинет топ-10 мирового рейтинга по итогам «Мастерса» в Майами после того, как 🇦🇺Алекс де Минор победил 🇧🇷Жуана Фонсеку и обошел Медведева по очкам. Экс-лидер рейтинга АТР не выиграл ни одного титула с мая 2023 года, когда стал чемпионом “Мастерса” в Риме, проиграв после этого пять финалов подряд. Последний раз в титульном матче Медведев играл на “Мастерсе” в Индиан-Уэллс в марте прошлого года.

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