Не деньги и наследие. Названа мотивация Ломаченко

Менеджер Эгис Климас, который ведет дела Василия Ломаченко, считает, что деньги или наследие точно не являются мотивацией для украинского боксера вернуться в ринг.
Пока нет информации, продолжит ли Ломаченко карьеру.
«Ломаченко может завершить карьеру, а может и вернуться в ринг. Но я вам точно скажу, что его мотивацией в боксе остаются не деньги. Это точно. И не наследие, потому что у него уже есть наследие, он всем все доказал».
«Возможно, мотивацией будет его семья, его дети, они могут вдохновить его драться дальше. Но определенно не деньги и наследие», – сказал Климас.
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sport.ua