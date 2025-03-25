Не деньги и наследие. Названа мотивация Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Менеджер Эгис Климас, который ведет дела Василия Ломаченко, считает, что деньги или наследие точно не являются мотивацией для украинского боксера вернуться в ринг.

Пока нет информации, продолжит ли Ломаченко карьеру.

«Ломаченко может завершить карьеру, а может и вернуться в ринг. Но я вам точно скажу, что его мотивацией в боксе остаются не деньги. Это точно. И не наследие, потому что у него уже есть наследие, он всем все доказал».

«Возможно, мотивацией будет его семья, его дети, они могут вдохновить его драться дальше. Но определенно не деньги и наследие», – сказал Климас.

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sport.ua