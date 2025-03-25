Джанкарло Минарди о проблемах Ferrari и напарниках Макса

Бывший владелец собственной команды Джанкардо Минарди на своём сайте поделился впечатлениями от Гран При Китая…

Джанкарло Минарди: «Гран При Китая, второй этап чемпионата мира, подтвердил расстановку сил. В McLaren завоевали победный дубль, отлично выступивший Джордж Расселл вновь поднялся на подиум, опередив Макса Ферстаппена и пару Ferrari.

По сравнению с тем, что мы видели неделю назад в Мельбурне, у Ferrari заметны позитивные признаки, но я убежден, что в гонке, даже без проблем с передним антикрылом, Леклер не смог бы бороться за победу. Но Льюис Хэмилтон выиграл для команды спринт, стартовав с поула.

Я считаю, что разница в эффективности между спринтом и Гран При и объясняет главную проблему SF-25 – эта машина должна ехать очень низко, чтобы быть конкурентоспособной. Квалификация к спринту и спринт, в котором нужно проехать всего 100 км с меньшим количеством топлива на борту, показывают сильные стороны машины Ferrari, а воскресная гонка – слабые.

В гонке, чтобы избежать излишнего износа контрольной планки, в Ferrari вынуждены увеличивать высоту подвески, жертвуя эффективностью машины. Впрочем, это не помогло им избежать дисквалификации обеих машин, пусть и по разным причинам.

У Red Bull проблема совсем другая. У них снова результатов добивается только один гонщик – Макс Ферстаппен. Не могу представить, почему у его напарников возникают такие проблемы с машиной. Вероятно, она очень сложна в управлении и полностью построена под Макса, использующего особый стиль пилотирования. Сложно найти другое объяснение, когда машины Racing Bulls едут быстрее и лучше Лоусона за рулём Red Bull.

Racing Bulls удалось свести на нет великолепную работу команды и гонщиков, используя неправильную стратегию, приведшую к тому, что они остались за пределами первой десятки даже после дисквалификации Ferrari. Они потеряли важные очки в пользу своих прямых конкурентов.

Ещё раз хочу поздравить всех новичков. В частности, Айзек Хаджар искупил своё неудачное выступление в Австралии, а штраф, назначенный Джеку Дуэну, я считаю чрезмерным. Браво «Кими» Антонелли – он не допускает ошибок, вновь заработал очки за рулём Mercedes, и занимает пятую позицию в общем зачете.

Теперь мы отправляемся в Японию, в Сузуку, на требовательную к машинам и гонщикам трассу «старой школы».

Джанкарло Минарди

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