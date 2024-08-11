Пиастри: Мы уверены, что будем быстры на любой трассе

Впервые с 2012 года команда McLaren ушла на летние каникулы, занимая 2-е место в Кубке конструкторов. Незадолго перед этим Ландо Норрис и Оскар Пиастри побывали в Технологическом центре McLaren в Уокинге, где подвели итоги первой части сезона.

«Вряд ли кто-то из нас мечтал о том, что в этом году мы сможем выигрывать гонки, тем более всего через полтора года после не самого уверенного начала прошлого сезона, – признался Оскар. – Но чудесным образом команда добилась перелома ситуации, и я очень рад, что имею отношение к её успехам.

Пожалуй, масштаб этого успеха нас немного удивляет, но если удаётся завоевать больше трофеев, чем вы думали, то это приятный сюрприз».

После того, как на этапе в Майами команда представила масштабный комплекс обновлений шасси MCL38, она буквально вышла на новый уровень, и в последних десяти гонках Норрис и Пиастри 11 раз поднимались на подиум, а две из них выиграли, причём побед могло быть и больше.

«В конце прошлого года наша машина была быстра только на отдельных трассах, и чтобы добиваться хороших результатов, надо было рассчитывать именно на успех на этих этапах, – продолжил Оскар. – В 2024 году мы быстры везде, что очень радует, но настоящую уверенность всем придаёт тот факт, что нам не нужно рассчитывать только на скорость в быстрых поворотах, в отличие от прошлого года. Сейчас мы вполне уверены, что на любой трассе будем одними из самых быстрых, если не первыми по скорости.

Я чувствую, что чем больше на моём счету хороших результатов, тем более уверенно я пилотирую и тем больше учусь по ходу моего второго сезона в Формуле 1».

Темпы прогресса уже позволяют мечтать о том, чтобы выиграть Кубок конструкторов уже в этом году, хотя, по словам Зака Брауна, исполнительного директора McLaren Racing, выйти на этот уровень он и его команда надеялись только в 2025 году.

«Постараемся удержаться на этом уровне. Команда в отличной форме, мы доверяем друг другу, отлично сотрудничаем, и для нас это самое важное, – подытожил Ландо. – В этом наша сила. Поэтому мы добиваемся таких результатов, став одной из лучших команд чемпионата, если не самой лучшей».

Впереди ещё 10 гонок, и перед второй частью сезона McLaren занимает вторую строчку Кубка конструкторов, уступая лидерам, Red Bull Racing, всего 42 очка. Год назад после 14 этапов она была только пятой в командном зачёте, и у неё было на 468 очков меньше, чем у чемпионской команды, поэтому прогресс вполне можно назвать удивительным, и это не будет преувеличением.

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