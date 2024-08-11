Торонто. Анисимова победила третью ракетку мира и впервые за два года сыграет в полуфинале

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA 1000 в Канаде

Торонто, Канада • 6-12 августа • хард • $3,211,715

Действующая чемпионка: Джессика Пегула (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Диана Шнайдер (-, 14) – Людмила Самсонова (-, 6) 4:6, 6:1, 6:4

Джессика Пегула (США, 3) – Пэйтон Стёрнс (США) 6:4, 7:5

Эмма Наварро (США, 8) – Тэйлор Таунсенд (США, LL) 6:3, 7:6(5)

Аманда Анисимова (США, SR) – Арина Соболенко (-, 2) 6:4, 6:2

Джессика Пегула четвёртый год подряд вышла в полуфинал на канадских кортах и попробует во второй раз в сезоне пробиться в финал. В июне американка стала чемпионкой на турнире WTA 500 в Берлине.

Эмма Наварро сыграет седьмой полуфинал на уровне Тура (пятый в сезоне) и первый на турнире WTA 1000. Соперницей американки будет Аманда Анисимова, которой она проиграла в 2022 году на соревнованиях в Индиан-Уэллс.

Аманда Анисимова (№132 WTA) одержала пятую победу в семи встречах с Ариной Соболенко и четвёртый раз в карьере смогла обыграть соперницу из топ-5 рейтинга. В последний раз ей это удавалось в апреле 2022 года, когда она также победила Соболенко в Мадриде. Для американки это будет седьмой полуфинал в карьере и первый с апреля 2022 года.

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