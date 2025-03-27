Майами. Паолини не удалось выйти в свой первый финал в сезоне

На турнире WTA 1000 в США состоялся первый полуфинальный матч



Майами, США • 18-30 марта • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Даниэль Коллинс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Арина Соболенко (-, 1) – Жасмин Паолини (Италия, 6) 6:2, 6:2

Жасмин Паолини потерпела четвертое поражение в пяти матчах против Соболенко на уровне Тура. Для итальянки это был первый полуфинал с июля прошлого года, когда она сыграла на этой стадии на Уимблдоне.

Также сегодняшний полуфинал стал для Паолини вторым на турнирах WTA 1000. Свой первый такой матч она сыграла в прошлом году в Дубае, где выиграла чемпионский трофей.

Во втором полуфинале Miami Open встретятся Джессика Пегула (США, 4) и Александра Эала (Филиппины, WC).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua