Лоусон: С самого начала года мой настрой не меняется

Лиам Лоусон за свою недолгую карьеру в Формуле 1 успел испытать многое: сначала он временно заменял Даниэля Риккардо, затем занял его место в Racing Bulls, после чего стал напарником Макса Ферстаппена в Red Bull Racing, но продержался там недолго, после чего его снова вернули в команду из Фаэнцы.

В интервью официальному сайту чемпионата 23-летний новозеландский гонщик рассказал о своём прошлом, настоящем и поделился взглядами на будущее. Разговор происходил в дни недавнего Фестиваля скорости в Гудвуде, где Лиам пилотировал не только машину Формулы 1.

«Позади несколько очень насыщенных месяцев, когда за шесть недель прошло пять гоночных уик-эндов. И сейчас есть время немного обо всём поразмыслить, это тоже важно, – сказал Лиам. – Думаю, что в плане результатов в последнее время мы выглядим лучше всего. У нас быстрая машина, да и я, вероятно, тоже вышел на уровень, до которого раньше не дотягивал.

Конечно, надо признать, что очков я заработал маловато. В Австрии всё отлично сложилось, но этого недостаточно (по итогам гонки на Red Bull Ring Лоусон занял 6-е место). Выступать так, как там, надо как можно чаще. Полагаю, со стабильностью результатов у нас сложности.

Разумеется, в начале сезона происходили большие перемены, смена команд, после чего было не так уж много времени на нормальную адаптацию, ведь гонки проходили каждую неделю, и я пытался выступать на нужном уровне.

Происходило много всего. Если честно, я до сих пор не успел всё это осмыслить… Полагаю, впереди летний перерыв, и у всех будет время хотя бы на неделю от всего отключиться… Радует, что сейчас наступила небольшая передышка, но я уже думаю о предстоящих этапах в Бельгии и Венгрии, ведь надо попытаться перед отпуском провести пару хороших гонок…»

Вспоминая начало сезона, Лиам подчёркивает, что, с одной стороны, был расстроен, что ему не дали больше времени на адаптацию к машине RB21, с другой, несмотря на вынужденное возвращение в «младшую команду» Red Bull, он никогда не терял веру в свои силы.

«Должен прояснить один момент: после двух первых гонок, когда я переходил из команды в команду, а затем отправился в Японию, в психологическом плане для меня ничего не изменилось, – заявил он. – Было много разного рода разговоров о том, что моя уверенность в себе пошатнулась и всё такое, но это всё совершенно не так. Мне кажется, что с самого начала года мой настрой не меняется.

Полагаю, двух первых гонок на трассах, на которых я раньше никогда не выступал, было недостаточно, чтобы обрести полную уверенность за рулём. Возможно, для этого нужно хотя бы шесть месяцев, и если после этого я бы оставался на прежнем уровне, и результаты не стали бы лучше, вот тогда моя уверенность могла бы пошатнуться.

Я полностью отдавал себе отчёт в том, что те результаты были недостаточно хорошими, но я просто был сосредоточен на том, чтобы добиться улучшений, на исправлении ошибок и учёбе. Настрой у меня был тот же самый, что в момент дебюта в Формуле 1…

Мне нужно было больше времени, но его не дали. Я почти об том не рассказывал, потому что в основном старался не думать о том, что тогда произошло, а просто сосредоточился на пилотировании. При этом знаю, что разговоров обо всё этом, о том, какое у меня настроение, было немало…

Сейчас мы видим постепенный рост результатов, особых прорывов не было. Но даже по ходу первой серии из трёх гонок подряд (которую Лиам провёл за Racing Bulls, т.е. это этапы в Японии, Бахрейне и Саудовской Аравии) скорость была неплохой, хотя отличной её не назовёшь. Но с тех пор мы показываем вполне нормальный темп…

В целом в Формуле 1 сейчас идёт очень острое соперничество, результаты очень плотные, поэтому нам вместе с командой приходится работать в условиях прессинга, и прежде всего важно как можно лучше готовить машины к гонкам.

Если вы приезжаете на трассу, а настройки машины оставляют желать много лучшего, пока вы пытаетесь это исправить, остальные прибавляют в темпе. При такой плотности результатов мы просто пытаемся на тех или иных участках круга отыграть хотя бы половину десятой. На протяжении всего круга, вплоть до двух последних поворотов, вы выкладываетесь, стараясь пробиться во вторую часть квалификации, но достаточно допустить маленьких промах – и вы выбываете из дальнейшей борьбы.

Но думаю, что в последнее время наша машина способна на хороший темп, и в этом плане всё идёт нормально, надо лишь постараться, чтобы движение по восходящей траектории продолжалось… Довольно часто приходится сражаться за очки в конце призовой десятки, и в каких-то случаях всё складывается удачно, как это было в Австрии. Но добиваться таких результатов постоянно очень трудно…

Полагаю, когда гонок так много, то после очередного гоночного уик-энда, особенно когда три этапа следуют подряд, у тебя всего день на то, чтобы осмыслить всё, что только что произошло, после чего надо сразу настраиваться на следующую гонку.

Не знаю, полезно это для здоровья или нет, но ты постоянно думаешь только о Формуле 1, о скорости и о результатах. Сейчас середина июля, и тот факт, что позади уже 12 гонок, как-то не укладывается в голове. Но они просто пролетели очень быстро.

Когда наступают короткие передышки, летний перерыв или завершение сезона, когда ты от всего этого отключаешься, то такие моменты мне кажутся довольно странными. Через какое-то время ты начинаешь тревожиться, что не думаешь о работе, и всё заканчивается тем, что ты вновь начинаешь о ней думать!»

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