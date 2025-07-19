Восьмая ракетка мира Хольгер Руне перед стартом на турнире в Вашингтоне привлек в свой тренерский штаб легенду тенниса

Экс-первая ракетка мира и чемпион восьми турниров Grand Slam Андре Агасси работает с датчанином Хольгером Руне накануне его выступления на турнире АТР 500 в Вашингтоне



Восьмая ракетка мира Хольгер Руне начал подготовку ко второй половине сезона в Вашингтоне с неожиданным именем в своей команде – Андре Агасси. Американец прибыл в столицу США, чтобы поработать с Руне в течение трех дней перед стартом Mubadala Citi D.C. Open.

Как сообщается, речь пока не идет о долговременном тренерском партнерстве или роли постоянного коуча. Это скорее пробный этап: стороны попытаются наладить контакт, проверить и понять, сможет ли Агасси добавить новое видение и опыт в игру Руне. Первая тренировка состоялась в четверг, Агасси останется с командой до субботы. Напомним, что американец ранее недолгое время работал как тренер с Новаком Джоковичем (2017), а также выступал в роли консультанта для Григора Димитрова и Себастьяна Корды.

В этом сезоне Хольгер Руне одержал 22 победы в 36 сыгранных матчах. Датчанин дошел до финала на “Мастерсе” в Индиан-Уэллс (проиграл Джеку Дрэйперу) и выиграл титул АТР 500 в Барселоне, обыграв Карлоса Алькараса в решающем поединке. На турнирах Grand Slam Руне дошел до четвертого круга на Australian Open и Roland Garros, проиграв на Уимблдоне в первом круге “квалифаеру” Николасу Ярри.

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