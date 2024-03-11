Индиан-Уэллс. Киченок и Остапенко вышли в четвертьфинал парного турнира

Украинско-латвийская пара продолжает участие на соревнованиях WTA 1000 в США

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $9,258,080

Действующие чемпионки: Крейчикова/Синякова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 8) — Сюко Аояма/Александра Крунич (Япония/Сербия) 6:4, 6:4

Киченок и Остапенко на пятом из шести сыгранных турниров сыграют в четвертьфинале и будут бороться за четвёртый полуфинал. Напомним, что эта стадия является лучшим результатом теннисисток в Индиан-Уэллс (2021).

Следующими соперницами Людмилы и Елены будет дуэт Николь-Меликар-Мартинес/Эллен Перес (США/Австралия, 4).

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