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Футбол

Хави: Не вижу в Европе команд лучше Барселоны

Тренер каталонцев порассуждал о конкуренции в ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Барселоны" Хави перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи" рассказал о конкуренции в Лиге чемпионов.

    "Я не вижу в Европе команд лучше "Барселоны", я вижу разные команды.

    Мы можем конкурировать с кем угодно. Всё зависит от изменений наших экономических условий", – приводит Mundo Deportivo слова Хави со ссылкой на пресс-конференцию перед матчем с "Наполи".

    Напомним, что ответная встреча "Барсы" и "Наполи" состоится 12 марта в 22:00.

    www.ua-football.com

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