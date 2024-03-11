Филипп ХРГОВИЧ: «Возможно, я буду биться против Усика вместо Тайсона Фьюри»

Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Хргович

Обязательный претендент на титул IBF Филип Хргович дал прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

– Конечно, это тяжелый бой для них обоих. Они замечательные бойцы, но я даю небольшое преимущество Усику, потому что я думаю, что он в целом лучший, более совершенный боец. Он лучше подготовлен, он быстрее, у него лучше работа ног, он больше бьет, он точен и с лучшей техникой. Не знаю, просто в целом я вижу его лучшим бойцом, и он всегда в хорошей форме, всегда силен психологически. А у Тайсона Фьюри есть и взлеты, и падения. Не знаю, конечно, Тайсон Фьюри может побить его, если он покажет отличное выступление, но я даю небольшое преимущество Усику.

– Когда мы увидим тебя в ринге?

– Слушай, я готов. Я готов выйти хоть завтра. Дело не во мне. Я говорил, что я был готов даже к 8 марта. Я готов, я жду подписания контракта. Я готов заключить соглашение. Сейчас кое-что происходит, но это еще не подписано. Я надеюсь, вы увидите меня в ринге как можно скорее.

– Есть ли шанс, что мы увидим тебя в андеркарде Усик – Фьюри?

– Возможно. Все может произойти, это жизнь. Увидим. Я надеюсь. Возможно, вы увидите меня против Усика 18 мая. Может, Фьюри снова получит рассечение или что-то произойдет. Я здесь, я буду готов к этому бою.

Напомним, изначально самый ожидаемый бой 2024 года между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри планировался на 17 февраля, но британец получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

sport.ua