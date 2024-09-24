Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказался о реванше с украинским боксером Александром Усиком.

«Если для Джошуа это нормально, что он проигрывал Усику – то для меня нет. Он не победил меня в первом бою, но это уже в прошлом. Я уверен, что не позволю ему победить меня. Я его нокаутирую, я готовлюсь сейчас к тому, чтобы остановить Усика досрочно. Я сделаю все так, как во втором бою с Уайлдером, я нокаутирую обязательно эту шлю*у», – сказал Фьюри.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua