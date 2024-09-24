Новичок Манчестер Юнайтед: Не думаю, что мне нужно объяснять, почему я перешел в этот клуб

Мазрауи рассказал о подписании договора с МЮ
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Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Нуссаир Мазрауи высказался о подписании контракта с "красными дьяволами" после ухода из "Баварии".
"Мне нужно было сделать еще один шаг. В Германии я чувствовал себя хорошо, но у меня было ощущение, что в другом месте мне было бы комфортнее.
Тогда появился "Манчестер Юнайтед". Не думаю, что мне нужно объяснять, почему я перешел в такой клуб".
Напомним, что Мазрауи 13 августа подписал контракт с "Манчестер Юнайтед", который рассчитан до 30 июня 2028 года.
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