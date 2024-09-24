Connect with us
Футбол

Новичок Манчестер Юнайтед: Не думаю, что мне нужно объяснять, почему я перешел в этот клуб

Мазрауи рассказал о подписании договора с МЮ

Новичок Манчестер Юнайтед: Не думаю, что мне нужно объяснять, почему я перешел в этот клуб

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Нуссаир Мазрауи высказался о подписании контракта с "красными дьяволами" после ухода из "Баварии".

    "Мне нужно было сделать еще один шаг. В Германии я чувствовал себя хорошо, но у меня было ощущение, что в другом месте мне было бы комфортнее.

    Тогда появился "Манчестер Юнайтед". Не думаю, что мне нужно объяснять, почему я перешел в такой клуб".

    Напомним, что Мазрауи 13 августа подписал контракт с "Манчестер Юнайтед", который рассчитан до 30 июня 2028 года.

    Читайте такжеСтарт Динамо в ЛЕ, Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis